Μακρόν: Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να παρακάμπτει αποφάσεις του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα πρέπει «να παρακάμπτει τις αποφάσεις του ΟΗΕ», δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετείχαν στο υπουργικό συμβούλιο, υπενθυμίζοντας ότι με απόφαση του ΟΗΕ «δημιουργήθηκε» το κράτος του Ισραήλ.

«Ο κ. Νετανιάχου δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι η χώρα του δημιουργήθηκε με απόφαση του ΟΗΕ» είπε ο Μακρόν, αναφερόμενος στην ψηφοφορία που έγινε τον Νοέμβριο του 1947 στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επί του σχεδίου διαμοιρασμού της Παλαιστίνης σε ένα εβραϊκό και ένα αραβικό κράτος.

«Κατά συνέπεια, δεν είναι τώρα η ώρα να παρακάμπτει τις αποφάσεις του ΟΗΕ», συνέχισε, σχολιάζοντας τη χερσαία επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, όπου σταθμεύει η ειρηνευτική δύναμη UNIFIL.

Το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι κυανόκρανοι αυτής της ειρηνευτικής αποστολής επιτρέπεται να αναπτύσσουν δυνάμεις στον νότιο Λίβανο και θεσπίζει την παύση των εχθροπραξιών εκατέρωθεν των συνόρων.

Ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε τις εγκαταστάσεις και τις θέσεις της UNIFIL ως προκάλυμμα για να εξαπολύει επιθέσεις στο Ισραήλ. Την Κυριακή κάλεσε τον γενικό διευθυντή του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να στείλει τους κυανόκρανους σε ασφαλή τοποθεσία «αμέσως».

Την Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτο» να μπαίνουν σκόπιμα στο στόχαστρο οι κυανόκρανοι από τις ισραηλινές δυνάμεις. Το Σάββατο εξέφρασε «τη μεγάλη ανησυχία του» για την εντατικοποίηση των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο και τις δραματικές συνέπειές τους για τον άμαχο πληθυσμό» ενώ παράλληλα ζήτησε από τη Χεζμπολάχ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο Μακρόν αναμένεται ότι σήμερα θα εκφράσει την αποδοκιμασία του στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

