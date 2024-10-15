Πτήση της Air India προσγειώθηκε στον Καναδά λόγω ψευδούς συναγερμού για βόμβα

Ο τελευταίος από μια σειρά ψευδείς συναγερμούς για βόμβα σε βάρος ινδικών αεροπορικών εταιρειών ανάγκασε ένα αεροσκάφος της Air India να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στον βόρειο Καναδά, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Η πτήση, που συνέδεε το Νέο Δελχί με το Σικάγο, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ικάλουιτ, της μεγαλύτερης πόλης στο βορειότερο τμήμα του Καναδά, ως «προληπτικό μέτρο», αφότου βρέθηκε στο στόχαστρο μιας «απειλής για την ασφάλεια, που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά», εξήγησε η Air India.

Το αεροσκάφος και οι επιβάτες ελέγχθηκαν εκ νέου «σε συμφωνία με το πρωτόκολλο ασφαλείας», επισήμανε η εταιρεία.

Η Air India και άλλες ινδικές αεροπορικές εταιρείες έχουν πέσει θύματα «ενός συγκεκριμένου αριθμού απειλών τις τελευταίες ημέρες», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Όλες ήταν «απάτες», όμως «ως ένας υπεύθυνος αερομεταφορέας, όλες οι απειλές λαμβάνονται σοβαρά υπόψη», υπογράμμισε η Air India.

Χθες, μια πτήση της Air India, που είχε αναχωρήσει από το Μουμπάι με προορισμό τη Νέα Υόρκη, εξετράπη προς το Νέο Δελχί, έπειτα από έναν ψευδή συναγερμό, μεταδίδουν ινδικά ΜΜΕ.

Παρόμοιες απάτες έγιναν σε βάρος δύο πτήσεων της ινδικής εταιρείας χαμηλού κόστους IndiGo, που επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό την Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία και δύο με προορισμό το Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, σύμφωνα με ινδικά ΜΜΕ.

The bad news is there was a bomb threat on an Air India flight and an emergency landing. So our plane is delayed. The good news is everyone is OK, they brought in a wonderful Inuit accordion player to help everyone’s spirits, and we are an extra few hours in wonderful Iqaluit. ❤️ pic.twitter.com/zyYdqcA33j — Robin Debreuil (@debreuil) October 15, 2024

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η ινδική αεροπορική εταιρεία Vistara είχε αναφέρει στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι μία από τις πτήσεις της, που συνέδεε το Μουμπάι με τη Φρανκφούρτη πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία λόγω ενός συναγερμού για βόμβα, ο οποίος αποδείχθηκε εν τέλει ψευδής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

