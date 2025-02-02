Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς Ντε Καρ, θέλει να θεσπιστεί ένα εισιτήριο για την Τζοκόντα, το οποίο οι επισκέπτες θα πρέπει να αγοράσουν επιπλέον από εκείνο για την είσοδό τους στο δημοφιλέστερο παγκοσμίως μουσείο, δήλωσε η ίδια σήμερα στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter.

«Η ιδέα είναι να έχουμε ένα εισιτήριο για το Λούβρο, που θα προσφέρει πρόσβαση στις μόνιμες συλλογές και εκθέσεις (…) και εάν το επιθυμείτε να δείτε τη Τζοκόντα, θα υπάρχει ένα επιπλέον εισιτήριο για την Τζοκόντα», είπε η Ντε Καρ.

Έπειτα από μια προειδοποίηση που η Λοράνς ντε Καρ απηύθυνε προς την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί σχετικά με την κατάσταση του μουσείου, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προέβη σε σειρά ανακοινώσεων στα τέλη Ιανουαρίου σχετικά με την ανακαίνιση του Λούβρου.

Ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2031 προκειμένου να υπάρξει ένας νέος χώρος και μία ανεξάρτητη είσοδος για πρόσβαση στη Τζοκόντα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

