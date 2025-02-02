Οι φοιτητές στο Νόβι Σαντ της Σερβίας συνεχίζουν τον αποκλεισμό μίας γέφυρας στον ποταμό Δούναβη που διαρρέει την πόλη. Παρά το τσουχτερό κρύο πολλοί φοιτητές παρέμειναν στη γέφυρα καθ όλη την διάρκεια της νύχτας, κάποιοι σε σκηνές, άλλοι τυλιγμένοι σε κουβέρτες.

Εντυπωσιακή ήταν η βοήθεια κατοίκων της πόλης αλλά και επαγγελματιών που έστησαν πάγκους και ετοίμαζαν σούπες, καφέδες, τσάι, κρέπες… Σε κάποιον πάγκο η Γιέλενα, μάστερ σεφ, μαγειρεύει γκούλας, ενώ οι βοηθοί της ετοιμάζουν κρέπες και διάφορα αφεψήματα. «Από τα μεσάνυχτα έως τις εφτά η ώρα το πρωί δώσαμε εκατοντάδες μερίδες γκούλας, φτιάξαμε χιλιάδες κρέπες και προσφέραμε πάνω από δέκα χιλιάδες καφέδες» δηλώνει η Γιέλενα στην τηλεόραση Ν1.

Οι φοιτητές κατέλαβαν τη γέφυρα, που φέρει την ονομασία ΄΄Ελευθερία΄΄, στις τρεις η ώρα, χθες, Σάββατο, το απόγευμα και θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 3:00 η ώρα σήμερα το απόγευμα. 'Άλλες δύο γέφυρες στην πόλη αποκλείστηκαν μόνο για τρεις ώρες.

Στο πλευρό των φοιτητών είναι χιλιάδες πολίτες, ενώ οργανωμένα τους συμπαραστέκονται οι αγρότες που απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους κεντρικούς δρόμους στο Νόβι Σαντ, οι μοτοσικλετιστές που έφτασαν από ολόκληρη τη Σερβία, οι βετεράνοι πολέμου, οι απόστρατοι των ενόπλων δυνάμεων, οι ταξιτζήδες.

Χτες, Σάββατο, συμπληρώθηκαν τρεις μήνες από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ που στοίχισε την ζωή σε 15 ανθρώπους. Οι φοιτητές του Νόβι Σαντ, μαζί με συναδέλφους τους οι οποίοι έφτασαν από το Βελιγράδι μετά από πεζοπορία δύο ημερών, τίμησαν τα θύματα τηρώντας σιγή 15 λεπτών μπροστά από τον τόπο της τραγωδίας. Τα θύματα τίμησαν και χιλιάδες πολίτες καταθέτοντας λουλούδια ή ανάβοντας κεριά μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Στηρίζει τις κινητοποιήσεις και η Μαντόνα

Τους φοιτητές στη Σερβία στηρίζει και η Αμερικανίδα ποπ τραγουδίστρια Μαντόνα, η οποία ανήρτησε στο instagram βίντεο από τις διαδηλώσεις με μουσική υπόκρουση το τραγούδι της "Like a Prayer".

«Αυτό που δεν σας λένε τα Μέσα ενημέρωσης είναι ότι μια από τις μεγαλύτερες φοιτητικές διαδηλώσεις από το 1968 λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στη Σερβία. Καθηγητές και δάσκαλοι ενώθηκαν με τους φοιτητές στις διαμαρτυρίες τους και η κυβέρνηση τους απειλεί ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Πρέπει να κάνουμε αυτή την κατάσταση να γίνει viral και να υποστηρίξουμε τους φοιτητές και τον λαό της Σερβίας», αναφέρει στην ανάρτηση της η Μαντόνα και ολοκληρώνει με τη φράση «Στεκόμαστε στο πλευρό της Σερβίας».

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Σερβία ξεκίνησαν πριν από δυόμιση μήνες με καταλήψεις στις σχολές και διαδηλώσεις με αίτημα να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο των 15 ανθρώπων στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Στην ουσία, ωστόσο, η εξέγερση των φοιτητών είναι εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αλαζονείας της εξουσίας και του τρόπου διακυβέρνησης όπου ένα πρόσωπο, καταχρηστικά, συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες.

Οι φοιτητές στη Σερβία συχνά διακηρύττουν ότι θέλουν να ζήσουν σε μία «κανονική, δημοκρατική κοινωνία» όπου ο διαχωρισμός των εξουσιών θα είναι διακριτός.

