Λουτρό αίματος στη Χαν Γιούνις – Τουλάχιστον 50 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς από τα ξημερώματα

Εδώ και τρεις ημέρες το Ισραήλ βομβαρδίζει ανηλεώς στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. 

gaza

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, για 3η ημέρα, το σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με δεκάδες άμαχους νεκρούς

Σήμερα, η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε αρχικά ότι 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς από τα ξημερώματα. Λίγο αργότερα αναθεώρησε τον αριθμό των νεκρών προς τα πάνω, σε 50. 

Οι περισσότεροι εξ αυτών σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης, καθώς βομβαρδίστηκαν τα σπίτια τους. 

Σύμφωνα με το Associated Press, νοσοκομείο στη νότια Γάζα αναφέρει ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 54. 

Εικονολήπτης του ΑΡ μέτρησε 10 αεροπορικές επιδρομές στην πόλη, κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη.

Τα  νοσοκομεία της πόλης έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ καθώς, όπως λένε οι IDF, η Χαμάς έχει εγκαταστήσει σε αυτά κέντρα διοίκησης. 

Εχθές, δεκάδες άμαχοι -  μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά - έχασαν τη ζωή τους σε μπαράζ ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων εναντίον σπιτιών σε καταυλισμό της Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα (κεντρική φωτογραφία). 

Στις 18 Μαρτίου, ο ισραηλινός στρατός έσπασε δίμηνη κατάπαυση πυρός και ξεκίνησε εκ νέου την επίθεση στη Γάζα.


 

