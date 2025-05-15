Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, για 3η ημέρα, το σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με δεκάδες άμαχους νεκρούς.

Σήμερα, η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε αρχικά ότι 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς από τα ξημερώματα. Λίγο αργότερα αναθεώρησε τον αριθμό των νεκρών προς τα πάνω, σε 50.

Οι περισσότεροι εξ αυτών σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης, καθώς βομβαρδίστηκαν τα σπίτια τους.

Breaking | An infant was killed as Israeli occupation warplanes bombed homes in Khan Younis city. pic.twitter.com/YLPIaYi0Rl — Quds News Network (@QudsNen) May 15, 2025

Σύμφωνα με το Associated Press, νοσοκομείο στη νότια Γάζα αναφέρει ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 54.

Εικονολήπτης του ΑΡ μέτρησε 10 αεροπορικές επιδρομές στην πόλη, κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη.

BREAKING: A hospital in southern Gaza says 54 Palestinians have been killed in Israeli airstrikes on the city of Khan Younis.

An Associated Press cameraman counted 10 airstrikes on the city overnight into Thursday.



Follow AP's live updates. https://t.co/mBJJMKNF7X — The Associated Press (@AP) May 15, 2025

The death toll from the relentless massacre committed by Israeli warplanes against Palestinian families in Khan Younis city, southern Gaza, has reached 57 civilians, following the bombing of 13 homes and several tents. pic.twitter.com/UkuyPQUcdv — Quds News Network (@QudsNen) May 15, 2025

Τα νοσοκομεία της πόλης έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ καθώς, όπως λένε οι IDF, η Χαμάς έχει εγκαταστήσει σε αυτά κέντρα διοίκησης.

Εχθές, δεκάδες άμαχοι - μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά - έχασαν τη ζωή τους σε μπαράζ ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων εναντίον σπιτιών σε καταυλισμό της Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα (κεντρική φωτογραφία).

Στις 18 Μαρτίου, ο ισραηλινός στρατός έσπασε δίμηνη κατάπαυση πυρός και ξεκίνησε εκ νέου την επίθεση στη Γάζα.





