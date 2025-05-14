Ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα στοίχισαν σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 50 Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, σε μια σημαντική κλιμάκωση των βομβαρδισμών καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραπ συνεχίζει την επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή.

Διασώστες δήλωσαν ότι τα περισσότερα θύματα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε μπαράζ ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων που στοχοθέτησαν σπίτια στην περιοχή της Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα.

Εχθές, άλλοι 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινού αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον δυο νοσοκομείων στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε άμεσα να κάνει κάποιο σχόλιο και δήλωσε ότι προσπαθεί να εξακριβώσει τις αναφορές αυτές.

Σύμφωνα με σημερινές αναφορές σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν πως πιστεύουν ότι ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς Μοχάμεντ Σινουάρ και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε πλήγμα χθες, Τρίτη, σε κέντρο διοίκησης και ελέγχου κάτω από το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο, στην πόλη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό ή τη Χαμάς.

Αργά χθες, ο Ισλαμικός Τζιχάντ, μια φιλοϊρανική οργάνωση μαχητών στη Γάζα που είναι σύμμαχος της Χαμάς, εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ. Λίγο πριν ξεκινήσουν τα ισραηλινά πλήγματα ως αντίποινα, ο στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης για την περιοχή της Τζαμπάλια και της κοντινής Μπέιτ Λάχια.

Η ισραηλινή κλιμάκωση έρχεται παρά τις ελπίδες των Παλαιστινίων ότι η επίσκεψη του Τραμπ ίσως ασκήσει πίεση για αποκλιμάκωση της βίας. Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα τον Ισραηλινοαμερικανό όμηρο Ιντάν Αλεξάντερ ενόψει του ταξιδιού του Τραμπ.

Μιλώντας χθες στο Ριάντ, ο Τραμπ δήλωσε ότι και άλλοι όμηροι θα ακολουθήσουν μετά τον Αλεξάντερ και πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι της Γάζας αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον.

Οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας έχουν αποβεί άκαρπες τις τελευταίες εβδομάδες, με τη Χαμάς και το Ισραήλ να κατηγορούν αλλήλους γι’ αυτό. Η Χαμάς συνομίλησε με τις ΗΠΑ και Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές για να οργανώσει την απελευθέρωση του Αλεξάντερ και το Ισραήλ έχει στείλει ομάδα στην Ντόχα για να ξεκινήσει νέο γύρο συνομιλιών.

Πηγή: skai.gr

