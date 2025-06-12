Την ανάπτυξη περισσότερων από 5.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς έχει αναπτύξει στους δρόμους του Τέξας ο κυβερνήτης της πολιτείας Γκρεγκ Άμποτ, προκειμένου να καταστείλει τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε, ο κυβερνήτης του Τέξας αναφέρει ότι 2.000 αστυνομικοί του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας έχουν επίσης αναπτυχθεί σε όλη την πολιτεία ενόψει των αναμενόμενων διαμαρτυριών του Σαββατοκύριακου για τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, στο πλαίσιο της επιθετικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης.

«Όποιος εμπλακεί σε πράξεις βίας ή προκαλέσει ζημιά σε περιουσία θα συλληφθεί και θα λογοδοτήσει στο ακέραιο του νόμου. Μην τα βάζετε με το Τέξας - και μην τα βάζετε με τις αρχές επιβολής του νόμου του Τέξας», προσθέτει ο Άμποτ στο δελτίο Τύπου του.

Ο Άμποτ δήλωσε την Τετάρτη ότι θα αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε όλη την πολιτεία, αλλά δεν είχε αναφερθεί στον αριθμό των στρατιωτών που θα αναπτυχθούν.



Πηγή: skai.gr

