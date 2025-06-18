Ένα μέλος του ιρλανδικού ραπ συγκροτήματος Kneecap, ο 27χρονος Λίαμ Ο'Χάνα πρόκειται να εμφανιστεί σήμερα, Τετάρτη ενώπιον του δικαστήριο του Λονδίνου αφού κατηγορείται για τρομοκρατικό αδίκημα επειδή φέρεται να υποστήριξε τη Χεζμπολάχ.

Το μέλος του συγκροτήματος με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Μο Τσάρα, κατηγορήθηκε τον περασμένο μήνα για επίδειξη της σημαίας της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο τον περασμένο Νοέμβριο.

Πλάνα από τη συναυλία δείχνουν το μέλος του συγκροτήματος να φωνάζει «Ζήτω η Χαμάς, ζήτω η Χεζμπολάχ».

Η Χεζμπολάχ και η Χαμάς είναι απαγορευμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί αδίκημα η επίδειξη υποστήριξης προς τις τρομοκρατικές ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Το πανκ-ραπ συγκρότημα Kneecap, το οποίο πρόσφατα έχει τραβήξει την προσοχή των εφημερίδων αφού κατηγόρησε το Ισραήλ για την επίθεση στη Γάζα, αρνήθηκε την κατηγορία και κάλεσε τους θαυμαστές του να εμφανιστούν έξω από το δικαστήριο και να υποστηρίξουν τον τραγουδιστή.

Η αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε επίσης ότι εξέταζε ένα βίντεο κλιπ του συγκροτήματος από μια συναυλία του 2023, το οποίο φαίνεται να δείχνει ένα μέλος να λέει: «Ο μόνος καλός Συντηρητικός είναι ένας νεκρός Συντηρητικός. Σκότωσε τον τοπικό βουλευτή σου».

Τον Φεβρουάριο, το συγκρότημα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία ενός ατόμου που φορούσε μπαλακλάβα, και προφανώς ήταν επίσης μέλος του συγκροτήματος, να διαβάζει ένα βιβλίο με δηλώσεις του δολοφονημένου ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Πηγή: skai.gr

