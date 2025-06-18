Ουκρανία: Στους 21 οι νεκροί στο Κίεβο από τη μαζική ρωσική επίθεση

Ο απολογισμός της μαζικής ρωσικής επίθεσης, που πραγματοποιήθηκε τη νύκτα της Δευτέρας προς Τρίτη εναντίον του Κιέβου, αυξήθηκε στους 21 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική υπηρεσία άμεσης βοήθειας, αφού νέα πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια.

«Συνολικά 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα και 134 τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσε μέσω του Telegram η κρατική υπηρεσία άμεσης βοήθειας.

Προσωρινοί απολογισμοί έκαναν χθες, Τρίτη, λόγο για τουλάχιστον 14 νεκρούς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε «μία από τις χειρότερες επιθέσεις» της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου από την αρχή της εισβολής το Φεβρουάριο του 2022.

Περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 32 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της επίθεσης αυτής, σύμφωνα με τον αρχηγό του κράτους. Είκοσι επτά εγκαταστάσεις στοχοθετήθηκαν στην πρωτεύουσα, διευκρίνισε ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο.

Παράλληλα άλλοι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίσθηκαν σε επίθεση στην Οδησσό και άλλοι δύο σκοτώθηκαν στις περιφέρειες του Σούμι και της Χερσώνας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Οι πόλεις της Ουκρανίας δέχονται κάθε νύκτα ρωσικά πλήγματα, ενώ οι συνομιλίες για μια κατάπαυση του πυρός βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

