Η διεθνής κοινότητα χαιρετίζει σήμερα την ειρηνευτική συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ που θα φέρει την ειρήνη στην πολύπαθη, ισοπεδωμένη Λωρίδα της Γάζας, μετά από δύο χρόνια πολέμου και δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου και συμμάχου του Ισραήλ, Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση Νετανιάχου ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες σήμερα ότι ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων, αίτημα που έβγαζε για μήνες τους Ισραηλινούς στους δρόμους, κατά της κυβέρνησης.

Τώρα, σύμφωνα με τη Jerusalem Post και άλλα ισραηλινά μέσα, ο Νετανιάχου σκέφτεται έντονα να διεξάγει πρόωρες εκλογές, για να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη συμφωνία.

Μάλιστα, ανώτερη πηγή κυβερνώντος κόμματος Λικούντ επιβεβαιώνει ότι οι εσωτερικές προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη «αθόρυβα και διακριτικά».

Benjamin Netanyahu is preparing for early elections, as Likud party members say the he may seek to capitalize on momentum from the hostage deal and US-led peace efforts. https://t.co/GgmJwDh99h — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 10, 2025

Αξιωματούχος του Λικούντ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός – εξαιρετικά αντιδημοφιλής το προηγούμενο διάστημα – μπορεί «να χρησιμοποιήσει τη συμφωνία για τη Γάζα για να κερδίσει υποστήριξη».

Όπως είπε, ο Νετανιάχου επιδιώκει να αξιοποιήσει «τη δημόσια δυναμική γύρω από τη συμφωνία ομήρων» και την ευρύτερη ειρηνευτική πρωτοβουλία ως «ένα πρώτο βήμα προς μια συνολική ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Έντονες εσωκομματικές διεργασίες για την ηγεσία του Λικούντ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Maariv, ο Νετανιάχου επικοινώνησε πρόσφατα με τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής του Λικούντ και υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Χάιμ Κατζ, ζητώντας του να συγκαλέσει το κεντρικό όργανο του κόμματος για να εγκρίνει τη διεξαγωγή πρόωρων προκριματικών εκλογών για την ηγεσία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον Κατζ να εξετάσει τις οργανωτικές και νομικές πτυχές που απαιτούνται για την έναρξη μιας ταχείας ψηφοφορίας για την ηγεσία του κόμματος.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η διεξαγωγή των προκριματικών εκλογών για την ηγεσία του Λικούντ ταυτόχρονα με τις εκλογές για το συνέδριο του κόμματος, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 24 Νοεμβρίου.

Εάν πραγματοποιηθεί, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να παράσχει στον Νετανιάχου μια «ανανεωμένη ηγετική εντολή, να προβάλει ενότητα εντός του κόμματος και να προλάβει πιθανές εσωτερικές προκλήσεις για την εξουσία του».

