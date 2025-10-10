Νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 για την επικείμενη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Τραμπ θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν λίγο μετά τις 9 π.μ. τη Δευτέρα, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσημη υποδοχή.

Από εκεί, ο Τραμπ θα κατευθυνθεί κατευθείαν στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ για να εκφωνήσει ομιλία πριν από την έναρξη της αργίας Σιμχάτ Τόρα, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα το βράδυ.

Η επίσκεψη, που οργανώθηκε μετά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και της ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, θα είναι σύντομη, αναφέρει το Channel 12. Μετά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο και θα αναχωρήσει.

Το μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι η επίσκεψη θα είναι πιο σύντομη από το αναμενόμενο, καθώς ο Τραμπ θα φτάσει τη Δευτέρα και όχι την Κυριακή όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό, λόγω των χρονοδιαγραμμάτων που απαιτούνται για την οργάνωση του ταξιδιού.

Εάν η αναφορά είναι ακριβής, αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν θα έχει χρόνο να σταματήσει στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, παρά τις ελπίδες των οικογενειών των ομήρων ότι θα το έκανε.

