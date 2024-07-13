Λωρίδα της Γάζας: 17 νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από μία επίθεση των Ισραηλινών σε τόπο προσευχής, σε έναν παραθαλάσσιο καταυλισμό για εκτοπισμένους, που βρίσκεται στα δυτικά της πόλης της Γάζας, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι του τομέα Υγείας.

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δεν έχουν ολοκληρώσει τη διερεύνηση του αποτελέσματος μιας αεροπορικής επιδρομής που είχε στόχο τον Μοχάμεντ Ντέιφ στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, αλλά κι έναν άλλον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ίδιας ισλαμιστικής οργάνωσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος του Ισραήλ.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η επιδρομή είχε στόχο ένα στρατιωτικό στρατόπεδο στα δυτικά της Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ τόνισε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει παλαιστινιακές αναφορές για τουλάχιστον 71 νεκρούς από την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.