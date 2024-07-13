Τουλάχιστον 38.443 Παλαιστίνιοι νεκροί και 88.841 τραυματίες από την εισβολή των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από την τρομοκρατική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας.
Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Σήμερα, δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης στη Χαν Γιουνίς, στη Γάζα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς.
Η επίθεση χτύπησε καταυλισμό εκτοπισμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71 και οι τραυματίες τουλάχιστον 289.
