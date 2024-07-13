Η Ρωσία διαθέτει τα μέσα για την αποτροπή της ανάπτυξης αμερικανικών πυραύλων μακράς ακτίνας δράσης στην Ευρώπη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε ένα βίντεο που παρουσίασε σήμερα η ρωσική κρατική τηλεόραση.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου Πάβελ Ζαρούμπιν για την πιθανότητα ανάπτυξης από τις ΗΠΑ υπερηχητικών πυραύλων στην Ευρώπη, ο Πεσκόφ απάντησε: «Έχουμε αρκετά μέσα για την αποτροπή αυτών των πυραύλων, αλλά οι πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών κρατών είναι εν δυνάμει θύματα επιθέσεων».

Σημειώνεται ότι νέους συμβατικούς πυραυλούς, και πυραύλους Cruise, πρόκειται να εγκαταστήσουν επί γερμανικού εδάφους οι ΗΠΑ, προκειμένου να καλυφθεί το κενό στις δυνατότητες αποτροπής της Ρωσίας, αποφάσισαν οι δύο ΝΑΤΟϊκοί σύμμαχοι.

Η αμερικανική και η γερμανική πλευρά, με κοινό ανακοινωθέν από το περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, διευκρινίζουν ότι αρχικά θα πρόκειται για προσωρινή εγκατάσταση, ο στόχος ωστόσο είναι οι πυραυλικοί μελλοντικοί να εγκατασταθούν μόνιμα στη Γερμανία.

Όπως σημειώνεται στο ανακοινωθέν, στο μέλλον θα μεταφερθούν στη Γερμανία και τα υπερηχητικά όπλα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. «Η άσκηση με αυτές τις προηγούμενες δυνατότητες θα καταδείξει την αφοσίωση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ και τη συμβολή τους στην ολοκληρωμένη αποτροπή στην Ευρώπη», αναφέρουν οι δύο χώρες. Σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Zeitung, αυτές οι δυνατότητες χρήσης οπλικά συστήματα που καλύπτουν εμβέλειες α πό 240 έως 460 χλμ, αλλά ακόμα και εμβέλειες από 1300 έως 2500 για τους πυραύλους τύπου Tomahawk.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.