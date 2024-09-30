«Αυτές οι όμορφες κυρίες από τη Βόρεια Καρολίνα είναι και πάλι εδώ χωρίς τους συζύγους τους», παρατήρησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια συγκέντρωση στο Mosinee της Ουάσινγκτον, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Με μια χειρονομία έδειξε προς μία πλευρά όπου ήταν μαζεμένες μερικές καλοντυμένες γυναίκες οι οποίες ξεχώριζαν λόγω των φανταχτερών χρωμάτων που είχαν επιλέξει να φορέσουν.

Οι γυναίκες κουνούσαν και έδιναν φιλιά στον πρώην πρόεδρο, ο οποίος υπέθεσε ότι οι γυναίκες είχαν παρευρεθεί σε «249 ή κάτι τέτοιο» συγκεντρώσεις. «Αυτό σημαίνει ότι έχουν χρήματα», είπε επιδοκιμαστικά.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ φώναξε τα αυτοαποκαλούμενα «Κορίτσια της Βόρειας Καρολίνας» σε συγκεντρώσεις φέτος στο Ουισκόνσιν, την Πενσυλβάνια, το Οχάιο, την Τζόρτζια, την Αριζόνα και τη Νότια Καρολίνα, εκτός από τις εκδηλώσεις στην πολιτεία τους. Αλλά οι γυναίκες αυτές είναι πανταχού παρούσες.

Όλες είναι μέλη μιας ευαγγελικής χαρισματικής χριστιανικής εκκλησίας στη μικροσκοπική πόλη Spindale στη δυτική Βόρεια Καρολίνα. Η εκκλησία, Word of Faith Fellowship, έχει προκαλέσει διαμάχες για δεκαετίες σχετικά με τις απόψεις της και τη μεταχείρισή της προς τα παιδιά και τους ενήλικες που έχουν κριθεί από τους ηγέτες της εκκλησίας ως αμαρτωλοί.

Όπως έχουν αναγνωρίσει οι ηγέτες της εκκλησίας σε νομικές διαδικασίες, το Word of Faith βασίζεται σε μια πρακτική γνωστή ως «ισχυρή» ή «εκρηκτική» προσευχή. Πρώην μέλη της εκκλησίας έχουν περιγράψει ολόκληρη την εκκλησία να περιβάλλει και να ουρλιάζει σε ένα μόνο μέλος για μια ώρα, σε μια προσπάθεια να ξορκίσει το κακό από το άτομο. Εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι λένε ότι αυτός ο χαρακτηρισμός είναι υπερεκτιμημένος.

Οι γυναίκες αυτές που χρησιμεύουν ως έμπιστος εθελοντικός βραχίονας της προοδευτικής ομάδας της εκστρατείας του Τραμπ φτάνουν συνήθως πολύ πριν από την έναρξη μιας εκδήλωσης και στήνουν καρέκλες στο τμήμα VIP. Σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι γυναίκες αυτές παρευρίσκονται στις συγκεντρώσεις χωρίς τους συζύγους τους, τους τελευταίους μήνες οι άντρες τους αστυνομεύουν τους χώρους VIP, φορώντας όλοι τους με μπλε μακρυμάνικα πουκάμισα τα οποία γράφουν στην πλάτη «Team Trump» ενώ παράλληλα αναγράφονται και τα αρχικά από το ονοματεπώνυμο τους.

Αν και οι γυναίκες αυτές δε θέλησαν να σχολιάσουν κάτι για το δημοσίευμα, αντίθετα, ο δικηγόρος της εκκλησίας, Τζόσουα Φάρμερ, έστειλε με email μια δήλωση των μελών της εξηγώντας την στήριξη που δείχνουν στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Θεός έχει μιλήσει στις καρδιές μας ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι το πρόσωπο που θα οδηγήσει αυτή τη χώρα προς τη σωστή κατεύθυνση», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Τα μέλη της εκκλησίας δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω σε θρησκευτικούς λόγους για την υποστήριξή τους στον πρώην πρόεδρο, επικαλούμενοι αντίθετα τις «πολιτικές του σε σημαντικά ζητήματα», συμπεριλαμβανομένων των «οικονομικών, της μετανάστευσης, της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας».

Στη δήλωση ο κ. Φάρμερ είπε ότι μεταξύ των εθελοντών είναι και η σύζυγός του, Άντρεα Φάρμερ.

Το Word of Faith βρίσκεται στην κομητεία Rutherford, όπου ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Bryson Smith, μέλος της εκκλησίας, ενθάρρυνε άλλους να ταξιδέψουν στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Καλώ όλους τους πατριώτες! Η χώρα μας σας χρειάζεται! Η ώρα είναι τώρα!»

Δεν είναι σαφές εάν κάποιο από τα μέλη της εκκλησίας ήταν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, αλλά η Χόλι Μόρις, σύζυγος ενός ηγέτη της εκκλησίας, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μήνα πριν από τις εκλογές του 2020 ότι «κανένας αληθινός χριστιανός» δε θα μπορούσε να ψηφίσει υπέρ των Δημοκρατικών.

Οι Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι η εκκλησία αποτελεί έναν σημαντικό υποστηρικτή της εκστρατείας του Τραμπ στη 10η Περιφέρεια του Κογκρέσου, η οποία περιλαμβάνει όλη την κομητεία Ράδερφορντ.

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών του 2022, πολλά μέλη του Word of Faith δώρισαν συνολικά 7.850 δολάρια στον Madison Cawthorn, τον αμερικανό πολιτικό που υπηρέτησε ως εκπρόσωπος των ΗΠΑ για την 11η περιφέρεια του Κογκρέσου της Βόρειας Καρολίνας από το 2021 έως το 2023. Ο Cawthorn ηττήθηκε στις προκριματικές εκλογές, αλλά τα μέλη της εκκλησίας είχαν εργαστεί σκληρά για να διανείμουν την εκστρατεία του σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με τον πρώην κρατικό εκπρόσωπο της περιοχής, Mike Hager.

Τον περασμένο Ιούλιο, πολλά μέλη του Word of Faith άρχισαν να συγκεντρώνουν χρήματα για τον υπολοχαγό κυβερνήτη Mark Robinson της Βόρειας Καρολίνας, τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο κυβερνήτη. Το CNN ανέφερε ότι ο Mark Robinson, ένθερμος πολέμιος των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων και των αμβλώσεων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, σύχναζε σε video club ενηλίκων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως «Μαύρο Ναζί», κάτι που η καμπάνια του αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Η εκστρατεία του Τραμπ δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα μέλη του Word of Faith, εκτός από το ότι ο πρώην πρόεδρος και η ομάδα του «συχνά αναγνωρίζουν αυτούς τους υποστηρικτές επειδή η ενθουσιώδης υποστήριξή τους είναι κίνητρο για όλους μας».

Αντίθετα, ο Τραμπ αρκέστηκε απλά να αναφερθεί σε αυτές τις γυναίκες σε μια συγκέντρωση στην Κολούμπια, SC νωρίτερα φέτος σχολιάζοντας: «Φαίνονται τόσο πλούσιες και όμορφες».

Πηγή: skai.gr

