Στον ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Στάρμερ καλεί να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός από το Ισραήλ και τη Χεζμπολά του Λιβάνου

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Κιρ Στάρμερ, κάλεσε χθες Πέμπτη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το Ισραήλ και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά να κλείσουν συμφωνία «άμεσης» κατάπαυσης του πυρός, όπως κάλεσαν μεγάλες δυνάμεις, για να σιγήσουν τα όπλα και να δώσουν τη θέση τους στη διπλωματία.

«Καλώ το Ισραήλ και τη Χεζμπολά να σταματήσουν τη βία, να απομακρυνθούν από το χείλος της αβύσσου. Πρέπει να έχουμε άμεση κατάπαυση του πυρός προκειμένου να δοθεί περιθώριο για διπλωματική διευθέτηση», τόνισε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών στην πρώτη μεγάλη ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.