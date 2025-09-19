Η Τουρκία σχεδιάζει νέες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ

Η Τουρκία σχεδιάζει να υπογράψει νέες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Άγκυρας να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Ουάσινγκτον σε μια σειρά τομείς, από τα εμπορεύματα έως την άμυνα.

Οι συμφωνίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για την αγορά περισσότερου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλείται το Bloomberg και τα οποία ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει επίσης μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας αρνήθηκε πάντως να σχολιάσει.

Οι διπλωματικές και εμπορικές κινήσεις του Ερντογάν εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ μετά από χρόνια εντάσεων που προκάλεσαν η αγορά ρωσικών όπλων από την Άγκυρα και οι αντικρουόμενες θέσεις των δύο χωρών στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

Συνδυάζεται επίσης με την κίνηση του Τραμπ να πιέσει τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, όπως η Άγκυρα, να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Η Τουρκία έχει καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού αργού πετρελαίου, παρότι την ίδια στιγμή προμηθεύει την Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βλήματα πυροβολικού. Ο Ερντογάν επίσης έχει αποφύγει να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία και έχει προσπαθήσει να μεσολαβήσει στις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης μεταξύ των αντιμαχόμενων χωρών.

Το ενεργειακό μείγμα της Τουρκίας αντικατοπτρίζει όλο και περισσότερο αυτήν την άσκηση ισορροπίας που επιδιώκει ο Ερντογάν και στο διπλωματικό πεδίο.

Η Μόσχα παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Τουρκίας, παρέχοντας περίπου το 41% ​​των τουρκικών εισαγωγών αερίου πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της τουρκικής ρυθμιστικής αρχής.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν αναδειχθεί στην κορυφαία πηγή εφοδιασμού της χώρας μέσω θαλάσσης, με τους όγκους να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2020 έως το 2024, ενώ αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω μετά από μια σειρά συμφωνιών που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια ενός ενεργειακού συνεδρίου που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, συζήτησε το θέμα του υγροποιημένου φυσικού αερίου με τις αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου ConocoPhillips και Chevron Corp.

Τέλος, στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, η Τουρκία βασίζεται στη Ρωσία για την κατασκευή του πρώτου της πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, ενώ προσκαλεί αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν σε μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, οι οποίοι είναι πιο γρήγοροι στην κατασκευή από τις παραδοσιακές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμοι.



