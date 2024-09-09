Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Χιλιάδες αεροπορικοί επιβάτες από και προς αεροδρόμια του Λονδίνου υφίστανται αυτό το τριήμερο ταλαιπωρία λόγω πολλών ακυρώσεων πτήσεων. Οι ακυρώσεις αποδίδονται στον συνδυασμό αντίξοων καιρικών συνθηκών στην Ευρώπη και έλλειψης προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Το πρωί της Δευτέρας έχουν ακυρωθεί 20 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Γκάτγουϊκ του Λονδίνου, επηρεάζοντας 3.500 επιβάτες.

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για πτήσεις της easyJet, η οποία απολογήθηκε διευκρινίζοντας όμως ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με τη μειωμένη ροή αεροσκαφών λόγω της λειψανδρίας στο έλεγχο κυκλοφορίας.

Την Κυριακή, που παράλληλα επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, ακυρώθηκαν 49 αναχωρήσεις και 51 αφίξεις πτήσεων στο Γκάτγουϊκ, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν πάνω από 16.000 επιβάτες. Σημαντικός ήταν και ο αριθμός των πτήσεων με καθυστέρηση.

Μεγάλη ήταν το τριήμερο και η ταλαιπωρία για τους επιβάτες των Βρετανικών Αερογραμμών (ΒΑ), κυρίως από και προς το αεροδρόμιο Χίθροου. Μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής η εταιρεία ακύρωσε 240 πτήσεις, κάτι που επηρέασε περίπου 40.000 επιβάτες.

Η ΒΑ έχει ακυρώσει ακόμα οκτώ αναχωρήσεις και αφίξεις από το Χίθροου τη Δευτέρα και άλλες έξι από το Γκάτγουϊκ.

Ο επικεφαλής της εταιρείας Ryanair Μάικλ Ο’ Λίρι κάλεσε την υπουργό Μεταφορών Λουΐζ Χέιγκ να αποπέμψει τον διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας Nats.



