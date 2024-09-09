Ο ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε σήμερα σε «διάλογο» και «συνεργασία» με την Κίνα, παρ’ όλες τις εντάσεις για το εμπόριο ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στον ασιατικό γίγαντα.

Ανοίγοντας το οικονομικό φόρουμ Κίνας-Ισπανίας στο Πεκίνο, ο κ. Σάντσεθ εξήρε τους «ισχυρούς δεσμούς» των δυο χωρών.

«Παρά το ότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι θέσεις μας δεν συμπίπτουν απόλυτα, διατηρούμε εποικοδομητική βούληση για διάλογο και συνεργασία», ανέφερε σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στο Χ.

«Είμαστε δεσμευμένοι στην ανάπτυξη θετικού προγράμματος και εξεύρεσης λύσεων που θα είναι επωφελείς για όλα τα μέρη», συνέχισε.

Ο κ. Σάντσεθ αναμένεται να συναντηθεί με τον ομόλογό του Λι Τσιανγκ στο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) και κατόπιν από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Τζάο Λετζί, τον τρίτο σημαντικότερο αξιωματούχο στην κινεζική πολιτική ιεραρχία.

Ο ισπανός πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με τον κ. Σι κατά την πιο πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα, τον Μάρτιο του 2023, όταν συμμετείχε στο Φόρουμ Μποάο της Ασίας —αντίστοιχο του παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ του Νταβός— στην κινεζική νήσο Χαϊνάν.

Αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη θα βρίσκεται στη Σαγκάη, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με πολιτικούς και επιχειρηματίες και επίσης να εγκαινιάσει Κέντρο Θερβάντες, ινστιτούτο του ισπανικού πολιτισμού.

Η άφιξή του στην Κίνα καταγράφτηκε αμέσως μετά την άφιξη στην Ισπανία του αντιπολιτευόμενου υποψηφίου για την προεδρία της Βενεζουέλας στις εκλογές του Ιουλίου, τον Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, που αμφισβητεί την επανεκλογή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Προχθές Σάββατο, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ηγετικής ομάδας του Σοσιαλιστικού κόμματος, ο κ. Σάντσεθ διαβεβαίωσε πως η Μαδρίτη δεν θα «εγκαταλείψει» τον κ. Γκονσάλες Ουρούτια, τον οποίο χαρακτήρισε «ήρωα». Η Ισπανία έχει ανακοινώσει πως θα του δώσει άσυλο.

Η Κίνα έχει στενή σχέση με την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Η επίσκεψη του κ. Σάντσεθ καταγράφεται επίσης με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων για το εμπόριο ανάμεσα στην ΕΕ και την Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαπέλυσε τους τελευταίους μήνες σειρά διαδικασιών στρεφόμενων εναντίον του ασιατικού γίγαντα. Ο φάκελος που χαρακτηρίζεται ο πιο ακανθώδης είναι αυτός των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων που εξάγονται στις χώρες της Ευρώπης.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την 20ή Αυγούστου την απόφασή της να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών στα ηλεκτρικά οχήματα που παράγονται στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της αμερικανικής βιομηχανίας Tesla, η οποία διαθέτει εργοστάσιο στη Σαγκάη.

Την επομένη, το Πεκίνο ανακοίνωσε πως αρχίσει έρευνα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της ΕΕ σε προϊόντα όπως είναι ιδίως τα γαλακτοκομικά.

Κίνησε ανάλογη διαδικασία για τις εισαγωγές χοιρινού κρέατος και προϊόντων με βάση το χοιρινό που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγές προϊόντων με βάση το χοιρινό στην Κίνα: εξήγαγε πάνω από 560.000 τόνους πέρυσι, αξίας 1,2 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με τον συλλογικό φορέα του κλάδου αυτού Interporc.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

