British Airways: Αναστέλλει τις πτήσεις της μεταξύ Λονδίνου και Τελ Αβίβ έως την Τετάρτη

Η αεροπορική εταιρία British Airways ανακοίνωσε σήμερα την ακύρωση όλων των πτήσεών της μεταξύ Λονδίνου και Τελ Αβίβ μέχρι και την Τετάρτη, λόγω της επιδείνωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

«Λάβαμε την επιχειρησιακή απόφαση να αναστείλουμε τις πτήσεις μας προς και από το Τελ Αβίβ έως και την Τετάρτη 28 Αυγούστου», δήλωσε εκπρόσωπος των αερογραμμών.

«Η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

