Αυστραλία; Διεθνές ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη επίθεσης σε μωρό με βραστό

Στο εξωτερικό πιστεύεται ότι έχει διαφύγει από την Αυστραλία ένας 33χρονος άνδρας ο οποίος στις 31 Αυγούστου πλησίασε ένα μωρό σε πάρκο του Μπρίσμπεϊν και του έριξε επάνω του βραστό καφέ, προκαλώντας τους «σοβαρά εγκαύματα» στο πρόσωπο και στα άκρα του.

Η επίθεση στο 9 μηνών αγοράκι συγκλόνισε την Αυστραλία και η αστυνομία του Κουίνσλαντ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για πράξεις που είχαν σκοπό να προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη, κατηγορία που επισύρει πιθανή ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, ο δράστης πιστεύεται ότι έφυγε αεροπορικώς από τη χώρα 6 ημέρες μετά το περιστατικό και μόλις 12 ώρες πριν οι αρχές μπορέσουν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας είναι ένας «πλανόδιος» εργαζόμενος που είχε ταξιδέψει στην Αυστραλία επανειλημμένα από το 2019 και είχε διευθύνσεις τόσο στη Νέα Νότια Ουαλία όσο και στη Βικτώρια. Επίσης γνώριζε τις «μεθοδολογίες της αστυνομίας» και «διεξήγαγε δραστηριότητες αντιπαρακολούθησης» για να τις αποφύγει.

Οι αρχές δήλωσαν ότι γνωρίζουν πλέον την ταυτότητά του και πού μπορεί να έχει καταφύγει και συνεργάζονται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες στο εξωτερικό για να τον συλλάβουν.

Πηγή: skai.gr

