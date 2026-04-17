Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά περιστατικό ασφαλείας στους Κήπους του Κένσινγκτον, κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο, αφού οι αστυνομικοί βρήκαν «παρατημένα αντικείμενα» στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επιβεβαιώνεται ότι η ισραηλινή πρεσβεία δεν έχει δεχθεί επίθεση.

Οι αρχές ασφαλείας και ειδικά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία κινητοποιήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο βίντεο, στη διάρκεια της νύχτας, στο οποίο οργάνωση ισχυριζόταν ότι στοχοποίησε την ισραηλινή πρεσβεία με drones που έφεραν επικίνδυνες ουσίες.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για να διαπιστώσει αν το βίντεο είναι αυθεντικό και αν σχετίζεται με τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον Κήπο του Κένσινγκτον.

Αυτή την ώρα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Ως προληπτικό μέτρο, ορισμένοι από τους αστυνομικούς που έχουν αναπτυχθεί φορούν προστατευτικό εξοπλισμό. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να ανησυχήσει τους κατοίκους της περιοχής και το ευρύτερο κοινό. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια σε αυτό το στάδιο, ωστόσο καλούμε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή όσο οι αστυνομικοί εκτελούν το έργο τους.»

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή.

Η ανακοίνωση και από τους Βασιλικούς Κήπους

Due to an ongoing police investigation, Kensington Gardens will be closed to the public today.



We respectfully ask that people avoid the area until further notice. Thank you. pic.twitter.com/ctfAiQpBED — The Royal Parks (@theroyalparks) April 17, 2026

Πηγή: skai.gr

