Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Περίπου 10.000 αγρότες από διάφορα μέρη της Βρετανίας συνέρρευσαν την Τρίτη στο Γουέστμινστερ στο κεντρικό Λονδίνο διαμαρτυρόμενοι για τον νέο προϋπολογισμό από την κυβέρνηση των Εργατικών.

Συγκεκριμένα αντιτίθενται στο μέτρο που από τον Απρίλιο του 2026 καταργεί την απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς για οικογενειακές αγροτικές περιουσίες αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αγορών δε θα επηρεαστεί. Σημειώνει επίσης ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο φόρος κληρονομιάς προσδιορίζεται στο 20%, δηλαδή στο μισό του κανονικού φόρου και πως θα υπάρχει περιθώριο δέκα ετών για την καταβολή του.

Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και ο γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον, που πλέον έχει ανοίξει μία φάρμα, ο οποίος δήλωσε πως οι αλλαγές στο φόρο θα σημάνουν «το τέλος» για πολλούς αγρότες μεσαίας κλίμακας.

Το «παρών» στη διαμαρτυρία έδωσαν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της βρετανικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.