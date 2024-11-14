Ο δήμαρχος του Λονδίνου, που ανήκει στο Εργατικό Κόμμα, Σαντίκ Καν κατηγόρησε τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι τον επέκρινε κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021) λόγω του «χρώματος του δέρματός του» και της μουσουλμανικής του πίστης.

Μιλώντας σε podcast που μεταδόθηκε αυτή την εβδομάδα αλλά ηχογραφήθηκε πριν από τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ο Καν πρόσθεσε ότι «μιλούσε κατά κάποιου του οποίου οι πολιτικές ήταν σεξιστικές, ομοφοβικές, ισλαμοφοβικές και ρατσιστικές».

Η σχέση μεταξύ των δύο ανδρών ήταν ανέκαθεν τεταμένη.

Το 2019, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο Καν, ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος μιας δυτικής πρωτεύουσας, έκανε «πολύ κακή δουλειά για την τρομοκρατία» και τον είχε χαρακτηρίσει «εντελώς αποτυχημένο».

Από την πλευρά του, ο Καν, γιος Πακιστανών μεταναστών, είχε κατηγορήσει τον Τραμπ για «σκληρό δεξιό λαϊκισμό», πριν δώσει την έγκρισή του για την εμφάνιση ενός τεράστιου φουσκωτού μωρού με τη μορφή του τότε Αμερικανού προέδρου σε διαδήλωση στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 2019.

Στο podcast "High Performance", αναφέρθηκε στις επιθέσεις των οποίων έγινε στόχος από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ.

«Εάν δεν είχα αυτό το χρώμα δέρματος, εάν δεν ήμουν μουσουλμάνος, δεν θα μου επιτίθετο», δήλωσε.

«Αυτό με επηρεάζει, εμένα και την οικογένειά μου. Αλλά αυτό που με ανησυχεί, δεν είναι ο εαυτός μου και η οικογένειά μου. Αυτό που με ανησυχεί, είναι ότι πρόκειται για τον ηγέτη του ελεύθερου κόσμου», δήλωσε.

Τα τελευταία αυτά σχόλια του Καν για τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο έρχονται σε αντίθεση με τη γραμμή του βρετανικού Εργατικού Κόμματος. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έσπευσε να συγχαρεί τον Τραμπ για τη «ιστορική εκλογική του νίκη».

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης επέμεινε επίσης στο γεγονός ότι η τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ρεπουμπλικάνο ήταν «πολύ θετική, πολύ εποικοδομητική» και δήλωσε ότι η «ειδική» σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ θα «ευημερήσει» κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

