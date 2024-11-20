Εκτός λειτουργίας βρίσκεται επί του παρόντος η τηλεφωνική γραμμή που δημιουργήθηκε για την εκτόνωση των κρίσεων μεταξύ του Κρεμλίνου και του Λευκού Οίκου όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ στο ρωσικό κρατικό μέσο TASS.

«Έχουμε μεταξύ των δύο προέδρων, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, μια ειδική ασφαλή γραμμή επικοινωνίας», δήλωσε ο Πεσκόφ την Τετάρτη, σύμφωνα με το TASS.

Ερωτηθείς εάν αυτή η γραμμή χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα - ακόμη και για έκτακτες ανάγκες - ο Πεσκόφ απάντησε: «Όχι».

Η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν ήταν στις 12 Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με το Κρεμλίνο – λίγες μέρες πριν η Ρωσία ξεκινήσει την ολική εισβολή της στην Ουκρανία.

Η ανοιχτή γραμμή μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ ιδρύθηκε το 1963 – ένα χρόνο μετά την κρίση των πυραύλων της Κούβας.

Το σχόλιο του Κρεμλίνου έρχεται μια ημέρα αφότου ο Πούτιν ενημέρωσε το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, μειώνοντας το όριο κάτω από το οποίο θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Η αλλαγή ήρθε αφού η κυβέρνηση Μπάιντεν έδωσε στην Ουκρανία την άδεια να εκτοξεύσει πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειας αμερικανικής κατασκευής σε στόχους βαθιά στη Ρωσία. Το Κίεβο χθες Τρίτη εκτόξευσε τους πυραύλους, γνωστούς ως ATACMS, στην περιοχή του Μπριάνσκ.

Πηγή: skai.gr

