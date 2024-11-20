Ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Λευκορωσίας, απόλυτου συμμάχου της Ρωσίας, καταδίκασε σήμερα τις αποφάσεις των ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με νάρκες κατά προσωπικού και να της επιτρέψουν να χρησιμοποιεί αμερικανικούς βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ρωσικό πρακτορείο RIA.

Το πρακτορείο επικαλείται τον υποστράτηγο Πάβελ Μουραβέικο, πρώτο υφυπουργό Άμυνας και επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Λευκορωσίας, ο οποίος χαρακτήρισε ανεύθυνη την απόφαση για τους πυραύλους.

Χθες, Τρίτη, η Ουκρανία χρησιμοποίησε αμερικανικούς πυραύλους ATACMS για να επιτεθεί σε ρωσικό έδαφος, επωφελούμενη από την πρόσφατη άδεια που έλαβε για αυτή τη χρήση από την απερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Την ίδια ημέρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε ένα επικαιροποιημένο διάταγμα για τα πυρηνικά, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων, εάν η ίδια ή η Λευκορωσία έρθουν αντιμέτωπες με πυρηνική ή συμβατική επίθεση εναντίον τους.

