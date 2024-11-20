O Ευρωπαϊκός Οργανισμός 'Αμυνας έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που δείχνουν ότι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών πρόκειται να φτάσουν τα 326 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 1,9% του ΑΕΠ της ΕΕ το 2024.

Σε σύγκριση με το 2021, πριν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οι δαπάνες φέτος αυξήθηκαν πάνω από 30%.

«Φαίνεται ότι το 2% δεν θα είναι αρκετό για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα», τόνισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ στο τέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σε επίπεδο υπουργών Άμυνας που έγινε χθες, Τρίτη.

«Η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα και γρηγορότερα για να αυξήσει τις αμυντικές της ικανότητες, όχι μόνο για να στηρίξει την Ουκρανία, αλλά και για τη δική της ασφάλεια», πρόσθεσε ο Μπορέλ, υπενθυμίζοντας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευτεί να αφιερώσουν το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) τους στην άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

