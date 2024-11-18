Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο και αυτό μετά τις ΗΠΑ να δώσει το πράσινο φως στην Ουκρανία για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που επικαλούνται πηγή από το βρετανικό υπουργικό συμβούλιο.

Ήδη ο σκιώδης υπουργός άμυνας των Συντηρητικών Τζέιμς Κάρτλιτζ σε συνέντευξη του νωρίς το πρωί δήλωσε πως ελπίζει ότι η απόφαση των ΗΠΑ θα ωθήσει τη βρετανική κυβέρνηση να κάνει το ίδιο.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ στην επίσκεψή του στις ΗΠΑ, πριν από τις αμερικανικές εκλογές, στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε θέσει το θέμα στον πρόεδρο Μπάιντεν ο οποίος όμως τότε είχε αρνηθεί να δώσει την συγκατάθεση του.

Μερικές μέρες αργότερα ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και πέντε πρώην υπουργοί Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ αυτών ο Γκραντ Σαπς και ο Μπεν Γουάλς είχαν ζητήσει από τον Βρετανό πρωθυπουργό να επιτρέψει στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει βρετανικούς βαλλιστικούς πυραύλους παρά τις τότε αντιρρήσεις του Τζον Μπάιντεν.

Σε σημερινές του δηλώσεις ο σερ Κιρ Στάρμερ, καθ' οδόν προς τη σύνοδο των G20 στη Βραζιλία, από τη μια υπογράμμισε πως δεν έχει πρόθεση να συνομιλήσει με τον Πούτιν όπως έκανε πριν από μερικές μέρες ο Γερμανός Καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και από την άλλη τόνισε πως «πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να ενισχύσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

