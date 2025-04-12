Το Περού έκλεισε σήμερα 91 από τα 121 λιμάνια του, μετά την προειδοποίηση για ασυνήθιστα ισχυρά κύματα στα παράλιά του, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας.

Αυτός ο ισχυρός κυματισμός που πλήττει τις ακτές του Περού από την Παρασκευή θα συνεχιστεί μέχρι την Τετάρτη, προειδοποίησαν οι ναυτικές αρχές.

Το φαινόμενο δημιουργείται στ΄ανοιχτά των ακτών της Χιλής και επηρεάζει κυρίως τις περιοχές των ακτών του Περού προς τον νότο.

Σήμερα, το φαινόμενο είχε "μέτρια ένταση, με έντονες ριπές, και αναμένεται να εκτονωθεί από την Τετάρτη", δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο κυβερνήτης της φρεγάτας Ενρίκε Μπαρέα, της υδρογραφικής διεύθυνσης του Πολεμικού Ναυτικού.

"Οι λιμενικές αρχές παρακολουθούν για να διαπιστώσουν αν τα λιμάνια πρέπει να είναι κλειστά ή όχι", πρόσθεσε.

Το Πολεμικό Ναυτικό συνέστησε επίσης να ανασταλούν οι λιμενικές και αλιευτικές δραστηριότητες και ζήτησε από τους πολίτες να μην πηγαίνουν στη θάλασσα.

Στη Λίμα, λόγω υπερχείλισης από τη θάλασσα, τμήματα του αυτοκινητόδρομου του Κόλπου έκλεισαν με εντολή των αρχών.

Στα τέλη του 2024 και τον περασμένο Ιανουάριο, τμήματα των ακτών του Περού και της Χιλής επλήγησαν από ισχυρό κυματισμό και πολύ μεγάλα κύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.