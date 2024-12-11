Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στο 15ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που περιλαμβάνει κυρώσεις κατά του αποκαλούμενου σκιώδους στόλου τρίτων χωρών, που επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Όπως ανακοίνωσε η ουγγρική προεδρία της ΕΕ στο «Χ», το 15ο πακέτο κυρώσεων, συμφωνήθηκε σε επίπεδο πρεσβευτών της ΕΕ.

Το πακέτο αυτό «προσθέτει περισσότερα πρόσωπα και οντότητες στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο κυρώσεων και στοχεύει οντότητες στη Ρωσία καθώς και σε τρίτες χώρες που συμβάλλουν έμμεσα στη στρατιωτική και τεχνολογική ανάπτυξη της Ρωσίας, μέσω της παράκαμψης των κυρώσεων.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν μέτρα που περιορίζουν τη δραστηριότητα των πλοίων τρίτων χωρών που υποστηρίζουν ενέργειες ή πολιτικές της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία των χωρών της ΕΕ για το 15ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που στοχεύει κυρίως το ρωσικό σκιώδη στόλο, λέγοντας ότι η ΕΕ και οι εταίροι της στη G7, δεσμεύονται να ασκήσουν ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο Κρεμλίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

