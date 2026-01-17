Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, τέσσερα εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Outside the Iranian embassy in London last night.. pic.twitter.com/y7L2NBkiBN January 17, 2026

Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία, οι αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση με ρίψη αντικειμένων.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου κλήθηκε στο σημείο στις 20:45 (τοπική ώρα) και επιβεβαίωσε ότι τέσσερα άτομα χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ένας άνδρας κατάφερε να παραβιάσει την ασφάλεια του κτιρίου της πρεσβείας σκαρφαλώνοντας σε μπαλκόνια μέχρι να φτάσει στη σημαία του Ιράν που κυμάτιζε στο σημείο, την οποία και αφαίρεσε.

Ο εν λόγω διαδηλωτής συνελήφθη λίγο αργότερα με τις κατηγορίες της πρόκλησης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της παράνομης εισόδου σε διπλωματικό χώρο και της επίθεσης κατά αστυνομικών οργάνων.

Η αστυνομία προχώρησε επίσης σε σειρά συλλήψεων άλλων ατόμων, με την υποψία της συμμετοχής σε βίαια επεισόδια.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, για την αποτροπή περαιτέρω ταραχών.

