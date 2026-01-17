Ο Άνταμ Καντίροφ, γιος του Τσετσένου δικτάτορα Ραμζάν Καντίροφ, νοσηλεύτηκε μετά από τροχαίο ατύχημα στο Γκρόζνι, ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής το Radio Free Europe/Liberty.

Ο 18χρονος γιος του Τσετσένου δικτάτορα υπηρετεί ως επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας του Ραμζάν Καντίροφ από τον Νοέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αυτοκινητοπομπή του Καντίροφ, που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, συνάντησε ένα αδιευκρίνιστο εμπόδιο με αποτέλεσμα τροχαίο με πολλά θύματα. Ουδείς γνωρίζει ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ο Καντίροφ διακομίστηκε με εναέριο μέσο για νοσηλεία στη ρωσική πρωτεύουσα στις 01:10 π.μ. ώρα Μόσχας (12:10 ώρα Αθήνας), ανέφερε το RBC Ukraine, επικαλούμενο κανάλια παρακολούθησης και ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Λίγο αργότερα, ένα άλλο αεροπλάνο απογειώθηκε από το Γκρόζνι προς τη Μόσχα — το ίδιο αεροπλάνο που ο Ραμζάν Καντίροφ πετούσε συχνά στα ΗΑΕ τα τελευταία χρόνια, ανέφερε το RBC Ukraine.

Η Τσετσενία είναι μια δημοκρατία με μουσουλμανική πλειοψηφία στον Βόρειο Καύκασο της Ρωσίας, υπό την ηγεσία του Ραμζάν Καντίροφ, στενού συμμάχου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η είδηση ​​έρχεται εν μέσω φημών για επιδείνωση της υγείας του δικτάτορα, καθώς ο ισχυρός άνδρας της Τσετσενίας φέρεται να νοσηλεύτηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο.

Μια πηγή από τις ουκρανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες δήλωσε στην Kyiv Independent νωρίτερα τον Ιανουάριο ότι ο Ραμζάν Καντίροφ υπέστη νεφρική ανεπάρκεια και οι συζητήσεις για τον πιθανό διάδοχό του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μεταξύ των υποψηφίων είναι ο Μαγκόμεντ Νταουντόφ, πρωθυπουργός της Τσετσενίας, ο Άπτι Αλαουντίνοφ, διοικητής των δυνάμεων Αχμάτ, και ο μεγαλύτερος γιος του Καντίροφ, Αχμάτ Καντίροφ, επιβεβαίωσε η πηγή.

Ο Αχμάτ, ο 20χρονος γιος του Καντίροφ, υπηρετεί ως αναπληρωτής πρωθυπουργός της Τσετσενίας.

Οι ΗΠΑ και άλλοι δυτικοί σύμμαχοι έχουν επιβάλει κυρώσεις εναντίον του Καντίροφ και της οικογένειάς του για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία.

