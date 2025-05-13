Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ, θα πραγματοποιήσουν από τις 8 ως τις 10 Ιουλίου επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου Γ' και της συζύγου του, Καμίλα.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας είχε επισκεφθεί δύο χρόνια νωρίτερα τη Γαλλία.

«Με την ευκαιρία αυτής της επίσημης επίσκεψης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμπροεδρεύσει μαζί με τον κ. Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, στην 37η Γαλλοβρετανική Σύνοδο Κορυφής παρουσία υπουργών των δύο χωρών μας», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η γαλλική προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

