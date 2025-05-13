Γαλλία: Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση το 2021

Ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες κρίθηκε την Τρίτη ο φημισμένος Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ από δικαστήριο του Παρισιού.

Το δικαστήριο επέβαλε στον Γάλλο αστέρα 18μηνη φυλάκιση με αναστολή, διετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και εγγραφή του στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων,όπως είχε ζητήσει ο εισαγγελέας.

Ο συνήγορός του ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός θα εφεσιβάλει την απόφαση.

Ο 76χρονος ηθοποιός κρίθηκε ένοχος για τη θωπεία μιας 54χρονης αμπιγιέζ και της 34χρονης βοηθού της, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets Verts» («Τα πράσινα παντζούρια») το 2021.

Κατά τη διάρκεια της δίκης ο Ντεπαρντιέ αρνήθηκε επανειλημμένα οποιαδήποτε παραβατική πράξη και ο δικηγόρος του ζήτησε να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον του.

Ένα από τα θύματα (Κ)

Ο Ντεπαρντιέ έχει κατηγορηθεί δημόσια ή σε επίσημες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά από περισσότερες από 20 γυναίκες, αλλά μέχρι στιγμής μόνο η υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης έχει προχωρήσει στο δικαστήριο. Ορισμένες άλλες υποθέσεις έχουν αποσυρθεί λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων ή λόγω παραγραφής.

Ο ηθοποιός ενδέχεται να αντιμετωπίσει σύντομα άλλες νομικές διαδικασίες.

Το 2018, η ηθοποιός Σαρλότ Αρνόλντ τον κατηγόρησε ότι τη βίασε στο σπίτι του. Η υπόθεση αυτή εξακολουθεί να είναι ενεργή, και τον Αύγουστο του 2024 οι εισαγγελείς ζήτησαν να παραπεμφθεί σε δίκη.

Η μακρά και πολυτάραχη καριέρα του Ντεπαρντιέ — όπως είπε στο δικαστήριο έχει κάνει περισσότερες από 250 ταινίες — τον ανέδειξε σε πρώτο όνομα του γαλλικού κινηματογράφου. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 1991 για την ερμηνεία του ως ξιφομάχος και ποιητής Συρανό ντε Μπερζεράκ.

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης δίκης τον Μάρτιο, ο Ντεπαρντιέ απέρριψε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι «δεν είναι έτσι τα πράγματα». Παραδέχτηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει χυδαία και γλώσσα με σεξουαλικές αναφορές στο πλατό των γυρισμάτων, και ότι άρπαξε τους γοφούς της αμπιγέζ κατά τη διάρκεια ενός καβγά, αλλά αρνήθηκε ότι η συμπεριφορά του ενείχε σεξουαλική σκοπιμότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.