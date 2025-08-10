Eν μέσω ισραηλινών και διεθνών επικρίσεων για την απόφαση της κυβέρνησής του να εγκρίνει μια διευρυμένη επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε σήμερα ο ίδιος στα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία ένα σχέδιο για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά «να ολοκληρώσει τη δουλειά» και να νικήσει τη Χαμάς και ότι στόχος πλέον της επιχείρησης στον παλαιστινιακό θύλακα είναι να εξουδετερώσουν τα δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει - το ένα στην πόλη της Γάζας και το άλλο στα κεντρικά στρατόπεδα της ανθρωπιστικής ζώνης στο Μαουάσι (Mawasi).

Ήδη οι IDF έχουν λάβει εντολή «να διαλύσουν τα δύο εναπομείναντα οχυρά της Χαμάς» και το Ισραήλ θα ξεκινήσει το σχέδιο «επιτρέποντας πρώτα στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει με ασφάλεια τις περιοχές μάχης και να κατευθυνθεί σε καθορισμένες ασφαλείς ζώνες, όπου θα τους παρέχεται άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη» είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Times of Israel.

«Σε αντίθεση με τις ψευδείς ισχυρισμούς, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος και ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί γρήγορα. Το Ισραήλ δεν θέλει να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την ελευθερώσει από τη Χαμάς», επανέλαβε.

Όταν θα επιτευχθεί ο στόχος, «η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί, το Ισραήλ θα έχει την κυρίαρχη ευθύνη ασφαλείας, θα δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας στα σύνορα του Ισραήλ και θα ιδρυθεί μια πολιτική διοίκηση στη Γάζα», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής διοίκησης ή τι θα συνεπάγονται οι ευθύνες ασφαλείας του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την ανάπτυξη «δημιουργικών τρόπων» απελευθέρωσης των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα, ενώ ο στρατός περικυκλώνει τη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου τόνισε επίσης τη σημασία της «εφαρμογής ενός νέου εκπαιδευτικού συστήματος στη Λωρίδα που δεν ριζοσπαστικοποιεί τους πολίτες της» ώστε να επιδιώξουν την καταστροφή του Ισραήλ.

