Έναν 53χρονο άνδρα από την περιοχή Γουέστ Ντέρμπι του Λίβερπουλ συνέλαβε η αστυνομία για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα στην παρέλαση για τη νίκη της Λίβερπουλ.

Όπως ανέφερε η επικεφαλής της αστυνομίας Κάρεν Τζάουντριλ κατά τη σημερινή ενημέρωση της αστυνομίας, ο άνδρας έχει συλληφθεί ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, επικίνδυνα αδικήματα οδήγησης και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Ο 53χρονος παραμένει υπό κράτηση όπου και ανακρίνεται ανακοίνωσε η επικεφαλής και τόνισε ότι διεξάγονται «εκτεταμένες» έρευνες από τις κάμερες ασφαλείας για την παρακολούθηση των κινήσεων του Ford Galaxy, του οχήματος που οδηγούσε ο 53χρονος, πριν από το περιστατικό.

Σχετικά με το πώς διεξήχθη το συμβάν, η βοηθός Αρχηγού της Αστυνομίας Τζένι Σιμς ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα. Αφού ευχαρίστησε όλους τους αυτόπτες μάρτυρες που βοήθησαν στην αστυνομική έρευνα στη συνέχεια ζήτησε από τους πολίτες να μη διαδίδουν στο διαδίκτυο υλικό με ευαίσθητο περιεχόμενο.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία για τον αντίκτυπο που είχε αυτό το φρικτό περιστατικό σε όσους τραυματίστηκαν, στην οικογένεια και τους φίλους τους», λέει. Προσθέτει ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχει αναγνωριστεί ο «ανθρώπινος αντίκτυπος» στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Έπειτα, περιέγραψε τα γεγονότα όπως διεξήχθησαν χθες. Όπως είπε, οι Αρχές είχαν θέσει σε εφαρμογή ένα ισχυρό σχέδιο διαχείρισης της κυκλοφορίας κλείνοντας δρόμους κατά μήκος της παρέλασης. Σύμφωνα με την έρευνα, η αστυνομία πιστεύει ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου κατάφερε να μπει στον δρόμο αφού ακολούθησε ένα ασθενοφόρο που επρόκειτο να παρέχει βοήθεια σε ένα άτομο που πίστευαν ότι είχε υποστεί καρδιακή προσβολή. Η πρόσβαση στην οδό Water, όπου και σημειώθηκε το περιστατικό, ήταν αποκλεισμένη και άνοιξε μόνο για να περάσει το ασθενοφόρο και να παραλάβει το πλήρωμά του τον ασθενή. Τότε ο οδηγός του Ford Galaxy ακολούθησε το ασθενοφόρο.

Η Τζένι Σιμς αναφέρθηκε στην έντονη αστυνομική παρουσία που υπήρχε στην περιοχή και υπογράμμισε ότι «δεν υπήρχαν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός». Τόνισε επίσης ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

Η στιγμή του περιστατικού

Liverpool 🔴🔴

Sürücü gözaltında

https://t.co/PBnFqDSw0r — Selim Atalay (@SelimAtalayNY) May 26, 2025

Σχετικά με τους τραυματίες είπε ότι περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και 11 παραμένουν στο νοσοκομείο με την κατάστασή τους να είναι σταθερή. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, οι τραυματίες είναι 65.

