Ένας άνδρας που επέζησε από τη βομβιστική επίθεση στο Manchester Arena το 2017 ήταν μεταξύ των τραυματιών στο Λίβερπουλ όταν αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος οπαδών ποδοσφαίρου που πανηγύριζαν για την ομάδα τους.

Ο Φράνκι, 24 ετών, δήλωσε στη Mail: «Ήμουν στο περιστατικό στο Manchester Arena. Δεν θέλω να ξαναβγώ έξω. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω μου και εγώ στο οδόστρωμα. Τα έβλεπα όλα θολά. Έχω κοψίματα και μώλωπες αλλά θα γίνω καλά, αλλά υπάρχουν πολλοί που έχουν υποστεί πιο σοβαρά τραύματα».

Μια μέρα θριάμβου στο κέντρο της πόλης σύντομα μετατράπηκε σε χάος, όταν το αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω στο πλήθος που γιόρταζε την παρέλαση του τροπαίου της Πρέμιερ Λιγκ από τη Λίβερπουλ

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 6 μ.μ. στην οδό Γουότερ, όπου χιλιάδες είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την 20ή κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Λίβερπουλ - μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο.

Οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν αργότερα ότι συνελήφθη ένας «53χρονος λευκός Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ».

Πηγή: skai.gr

