Σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας και τις ενδεχόμενες παραλείψεις της αστυνομίας προκύπτουν στον απόηχο του τραγικού περιστατικού που σημειώθηκε χθες στο Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 47 ανθρώπων, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά.

Ο Στιβ Ρόδεραμ, δήμαρχος της μητροπολιτικής περιοχής του Λίβερπουλ, αναρωτήθηκε δημοσίως πώς ένα όχημα κατάφερε να εισέλθει σε ένα δρόμο που θα έπρεπε να είναι απροσπέλαστος.

«Η οδός Γουότερ υποτίθεται ότι δεν θα χρησιμοποιούνταν από οχήματα, ήταν αποκλεισμένη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, «στο σημείο απ’ όπου ήρθε το όχημα, προς το Στράντ, υπήρχαν κυριολεκτικά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Κανένα όχημα δεν θα έπρεπε να μπορεί να περάσει ούτως ή άλλως».

Ο δήμαρχος κάλεσε το κοινό να δείξει υπομονή και να επιτρέψει στην αστυνομία να ολοκληρώσει τις έρευνές της ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το τι υποδηλώνει για την κατάσταση της χώρας η απόφαση της αστυνομίας να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τη φυλή του υπόπτου, ο δήμαρχος του Λίβερπουλ απάντησε με οξύ τόνο: «Λέει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας βόθρος».

Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, μεταλλικές κολώνες που απέκλειαν την είσοδο στην οδό Γουότερ, στη διασταύρωση με την οδό Ντέιλ κοντά στο Δημαρχείο, αφαιρέθηκαν προσωρινά για να περάσει ένα ασθενοφόρο. Ο οδηγός του επίμαχου οχήματος φαίνεται πως το ακολούθησε από κοντινή απόσταση, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία για να αποκτήσει πρόσβαση στον κλειστό δρόμο.

Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός αγνόησε προειδοποιητική πινακίδα που έγραφε ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι ευθύνες για το συμβάν που συγκλόνισε την αγγλική πόλη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.