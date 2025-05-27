Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι καθυστερούσε σημαντικά τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την απειλή του για την επιβολή δασμού 50% στις εισαγωγές από την ΕΕ ως «εξαιρετικά ικανοποιητική κίνηση».

Αν και συνεχάρη την ΕΕ για την πρωτοβουλία να «καθοριστούν άμεσα ημερομηνίες συνάντησης», αναζωπύρωσε τους φόβους για έναν ενδεχόμενο εμπορικό πόλεμο, με νέο κύμα επικριτικών σχολίων, τα οποία ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social την Τρίτη.

«Ήμουν εξαιρετικά ικανοποιημένος με την επιβολή του δασμού 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως επειδή προχωρούσαν εξαιρετικά αργά (για να το πω ήπια!) στις διαπραγματεύσεις μας», έγραψε.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η ΕΕ κάλεσε για τον άμεσο καθορισμό ημερομηνιών συνάντησης. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη και ελπίζω ότι θα αποφασίσουν, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, όπως ακριβώς απαίτησα και από την Κίνα, να ανοίξουν τις ευρωπαϊκές χώρες στο εμπόριο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ στην προσωπική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θυμηθείτε, έχω την εξουσία να “ΕΠΙΒΑΛΛΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑ” για το εμπόριο προς τις ΗΠΑ, εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία ή εάν μας αντιμετωπίζουν άδικα», πρόσθεσε.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ έρχονται μετά την αναδίπλωσή του το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν την Παρασκευή απέσυρε την απειλή για επιβολή δασμών 50% στις εισαγωγές από την Ε.Ε., με τη Wall Street να καταγράφει άνοδο το πρωί της Τρίτης.

Εμπορικοί εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επρόκειτο να ξεκινήσουν συνομιλίες τη Δευτέρα, καθώς οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι πολιτικής αξιολογούν τα επενδυτικά σχέδια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.



