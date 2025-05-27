Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε παρέμβασή της στη συνέλευση της Ιταλικής Ένωσης Βιομηχάνων, αναφέρθηκε στην οικονομική πραγματικότητα της Ευρώπης και στις ευρωατλαντικές σχέσεις.

«Η Ευρώπη πρέπει να βρει το θάρρος να απαλείψει τους εσωτερικούς δασμούς της, τους οποίους επέβαλε στον εαυτό της τα τελευταία χρόνια. Η νέα ώθηση στην κοινή εσωτερική αγορά αποτελεί προτεραιότητα η οποία μπορεί να μας προστατέψει από επιλογές άλλων χωρών, που προτιμούν τον προστατευτισμό», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Αναφερόμενη στις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης πρόσθεσε:

«Οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι βασικής σημασίας για να διατηρηθεί η ισχύς της Δύσης, το μέλλον μας συνδέεται στενά. Κατά την επίσκεψή μου στην Ουάσινγκτον πρότεινα να πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Ρώμη ανάμεσα στην ΕΕ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια πρώτη συνάντηση - αυτή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Τζέι Ντι Βανς - έγινε στις 18 Μαΐου στο κυβερνητικό μέγαρο της Παλάτσο Κίτζι, στην Αιώνια Πόλη. Ήταν η αρχή ενός διαλόγου που η Ιταλία συνέχισε να διευκολύνει τις τελευταίες ημέρες και ο οποίος πρέπει να προαχθεί -κατά την άποψή μου- με μια προσέγγιση περισσότερο πολιτική απ΄ότι γραφειοκρατική».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.