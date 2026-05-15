Πρωθυπουργός Λιβάνου: Η χώρα βίωσε αρκετούς πολέμους που διεξάγονταν στο όνομα ξένων συμφερόντων

Ο Λίβανος βίωσε αρκετούς «ανεύθυνους» πολέμους που διεξάγονταν στο όνομα ξένων συμφερόντων, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ.

Τα ισραηλινά πλήγματα σήμερα στην Τύρο, στον νότιο Λίβανο, προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 37 ανθρώπων, εκ των οποίων έξι μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, τέσσερα παιδιά και εννέα γυναίκες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με τη δεύτερη ημέρα των απευθείας διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, στόχος των οποίων είναι να τεθεί τέλος στον πόλεμο.

Ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στον Λίβαν, Ιμράν Ρίζα μίλησε για μια «μοναδική ευκαιρία» για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που οι ισραηλινές επιδρομές σκοτώνουν έναν «απαράδεκτο» αριθμό αμάχων.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε περισσότερους από 220 μαχητές του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

«Περισσότεροι από 220 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ που πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτών του ισραηλινού στρατού εξοντώθηκαν», κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής.

Την ίδια περίοδο, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν επίσης περισσότερους από 440 στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του νοτίου Λιβάνου, πρόσθεσε ο στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

