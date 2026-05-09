Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός ζητά να εκκενωθούν αρκετά χωριά στο νότιο τμήμα της χώρας

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στον νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους, ενόψει σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ στον Λίβανο.

«Δεδομένης της παραβίασης της εκεχειρίας από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», ο στρατός είναι «αναγκασμένος να ενεργήσει αποφασιστικά εναντίον της», δήλωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του του στρατού Αβιχάι Αντραΐ σε ανάρτηση στο Χ, αναφέροντας εννέα κοινότητες που πρέπει να εκκενωθούν «άμεσα» και οι κάτοικοι να παραμείνουν σε απόσταση «τουλάχιστον 1.000 μέτρων σε ανοικτούς χώρους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.