Μακρόν: Συγκάλεσε απόψε το Συμβούλιο Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Λίβανο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να συγκαλέσει σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας της Γαλλίας με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζεόν.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος υπενθύμισε τη θέση της Γαλλίας υπέρ της εξεύρεσης διπλωματικής λύσης στην κρίση και τόνισε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τον Λίβανο εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Στον Λίβανο κατοικούν περίπου 23.000 Γάλλοι και Γαλλολιβανέζοι.
