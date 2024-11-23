Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έπειτα από μια μαζική ισραηλινή επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Μπάστα, στο κέντρο της Βηρυτού η οποία και ισοπέδωσε ένα πολυόροφο κτίριο κατοικιών.

Το οκταώροφο κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς χωρίς προειδοποίηση από πέντε πυραύλους στην πυκνοκατοικημένη περιοχή Μπάστα, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Η ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τοπική ώρα (02:00 GMT) το Σάββατο με εκρήξεις να συγκλονίζουν την πόλη.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης ερευνούν την τοποθεσία απομακρύνοντας ερείπια από το σημείο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Ο κάτοικος της περιοχής Nemir Zarariya είπε ότι αυτός και η οικογένειά του κοιμόντουσαν όταν ξεκίνησε η επίθεση πριν από την αυγή.

«Κοιμόμασταν βαθιά και μετά έγινε η έκρηξη και μετά μια δεύτερη. Δεν καταλάβαμε τι συνέβη», είπε στο ΒBC.

«Υπήρχε σκόνη και κατεστραμμένα σπίτια, άνθρωποι έτρεχαν και ούρλιαζαν. Η γυναίκα μου είναι στο νοσοκομείο, η κόρη μου στο νοσοκομείο, η θεία μου στο νοσοκομείο».

Πρόκειται για την τέταρτη ισραηλινή επίθεση αυτή την εβδομάδα στο κέντρο της Βηρυτού. Τη Δευτέρα, η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ δήλωσε ότι ο εκπρόσωπός της Μοχάμεντ Αφιφ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή.

Τους τελευταίους μήνες, ισραηλινά χτυπήματα έχουν σκοτώσει πολλά κορυφαία μέλη της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της οργάνωσης Χασάν Νασράλα.

Πηγή: skai.gr

