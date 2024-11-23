Τουρκία: Καθαίρεση άλλων 2 φιλοκούρδων δημάρχων - Κατηγορούνται ότι συνδέονται με το ΡΚΚ

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας καθαίρεσε τους δημάρχους δύο ακόμα πόλεων με την αιτιολογία ότι εκκρεμούν εις βάρος τους δίκες, κατηγορούμενοι ότι συνδέονται με την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ και υποθέσεις τρομοκρατίας.

Tο υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αντικατέστησε τους κουρδικής καταγωγής δημάρχους της πόλης Τούντζελι στην ανατολικής Τουρκίας, Τζεβντέτ Κονάκ, και της γειτονικής επαρχίας Οβάτζικ, Μουσταφά Σαρίγκιουλ, από διορισμένους τοποτηρητές. Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι «οι δύο δήμαρχοι είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση PKK από τοπικό δικαστήριο και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι ετών και τριών μηνών». Επίσης, ο Κονάκ ερευνάται για προπαγάνδα υπέρ του PKK.

Οι δύο δήμαρχοι είχαν εκλεγεί στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, στις 31 Μαρτίου 2024, ο μεν Κονάκ με το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας των Λαών (DEM), ενώ ο Σαρίγκιουλ με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στις αρχές του μήνα το υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει ότι καθαίρεσε τους δημάρχους τριών άλλων πόλεων της νοτιοανατολικής Τουρκίας, με την αιτιολογία επίσης ότι εκκρεμούν εις βάρος τους δίκες, κατηγορούμενοι ότι συνδέονται με την οργάνωση ΡΚΚ και υποθέσεις τρομοκρατίας.

Επρόκειτο για τους κουρδικής καταγωγής δημάρχους της πόλης Μάρντιν, Αχμέτ Τουρκ, του Μπάτμαν, Γκιουλιστάν Σολούκ και του Χαλφέτι, Μεχμέτ Καράγιλαν. Όλοι τους εξελέγησαν δήμαρχοι με το DEM στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, στις 31 Μαρτίου 2024.

Ο 82χρονος Αχμέτ Τουρκ, βετεράνος πολιτικός των φιλοκουρδικών κομμάτων της Τουρκίας και πρώην βουλευτής, έχει εκλεγεί και καθαιρεθεί με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών άλλες δύο φορές από το αξίωμα του δημάρχου Μάρντιν, το 2016 και το 2019. Στις τελευταίες εκλογές εξελέγη δήμαρχος με ποσοστό 57,40%.

Στις 30 Οκτωβρίου, οι τουρκικές αρχές είχαν συλλάβει τον Αχμέτ Οζέρ, δήμαρχο Εσένγιουρτ, του μεγαλύτερου δήμου της μητροπολιτικής περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης με πληθυσμό ενός εκατομμυρίου κατοίκων, με την κατηγορία ότι υπάρχουν εις βάρος του «ισχυρές υποψίες τέλεσης εγκληματικής πράξης» ως μέλος της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ. Στη συνέχεια το υπουργείο Εσωτερικών τον καθαίρεσε από το αξίωμά του και επίσης όρισε στη θέση του τοποτηρητή.

Ο Αχμέτ Οζέρ εξελέγη δήμαρχος Εσένγιουρτ στις εκλογές της 31ης Μαρτίου φέτος από το κεμαλικό CHP, ενώ τη διετία 2022-23 διατέλεσε σύμβουλος του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.