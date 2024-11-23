Πακιστάν: Νέα βίαια επεισοδία ανάμεσα σε σουνίτες και σιίτες - Τουλάχιστον 32 νεκροί

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα επεισόδια βίας που ξέσπασαν ανάμεσα σε σουνίτες και σιίτες στο βορειοδυτικό Πακιστάν, δήλωσε σήμερα στο AFP μέλος των τοπικών αρχών, δύο ημέρες ύστερα από αντισιιτικές επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 43 ανθρώπους.

Από το καλοκαίρι, η σύγκρουση ανάμεσα σε σουνίτες και σιίτες στην Κουράμ, περιοχή της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, έχουν προκαλέσει τον θάνατο περίπου 150 ανθρώπων, καθώς βίαια επεισόδια ξεσπούν ξανά παρά τις αποφάσεις των τζίργκα, συμβουλίων προεστών φυλών, για την αποκατάσταση της ειρήνης και της τάξης.

Την Πέμπτη περίπου δέκα επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ εναντίον δύο οχηματοπομπών που μετέφεραν οικογένειες σιιτών και είχαν αστυνομική συνοδεία στην ορεινή αυτή περιοχή. Τουλάχιστον 43 άνθρωποι σκοτώθηκαν και «11 από αυτούς που τραυματίστηκαν» εξακολουθούν να βρίσκονται σε «κρίσιμη» κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Χθες, Παρασκευή, το βράδυ έπειτα από μία ημέρα με κηδείες που έγιναν σε φορτισμένο κλίμα στην Κουράμ και πορείες σιιτών, που κατήγγειλαν "λουτρό αίματος", "η κατάσταση επιδεινώθηκε", δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αστυνομίας στο AFP.

«Το βράδυ, οργισμένοι σιίτες επιτέθηκαν στην αγορά Μπαγκάν, την οποία διευθύνουν κυρίως σουνίτες», διευκρίνισε.

Για τρεις ώρες, «οι επιτιθέμενοι που ήταν οπλισμένοι με ελαφρά και αυτόματα όπλα και οβίδες άνοιξαν πυρ. Σουνίτες ανταπέδωσαν», συνέχισε.

Σήμερα «τα βίαια επεισόδια ανάμεσα στις κοινότητες σιιτών και σουνιτών συνεχίστηκαν σε πολλά μέρη. Οι τελευταίοι απολογισμοί αναφέρουν 32 νεκρούς: 14 σουνίτες και 18 σιίτες», δήλωσε παράλληλα στο AFP μέλος των τοπικών αρχών, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο Τζάβεντ Ούλαχ Μεχσούντ, άλλο μέλος των τοπικών αρχών, δήλωσε στο AFP ότι «εκατοντάδες μαγαζιά και σπίτια πυρπολήθηκαν» στον τομέα της αγοράς Μπαγκάν.

«Γίνονται προσπάθειες για να επανέλθει η ειρήνη. Δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί και συγκαλούνται τζίργκα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

