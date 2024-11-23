Νέα εδάφη καταλαμβάνει συνεχώς ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία καθώς ο πόλεμος έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες μετά τη χρήση αμερικανικών πυραύλων ATACMS και βρετανικών Storm Shadow αυτή τη βδομάδα και τη Ρωσία να απαντάει με αλλαγή του πυρηνικού της δόγματος αλλά και τη χρήση του νέου υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν τον οικισμό Novodmytrivka στην περιοχή Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας,με τον υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ να κάνει λόγο για «επιταχυνόμενη προέλαση» του ρωσικού στρατού.

Ο στρατός της Ουκρανίας δεν έκανε καμία αναφορά για το χωριό, βόρεια της κεντρικής πόλης Κουρακόβε ωστόσο αργά το βράδυ το γενικό επιτελείο ανέφερε ότι ήταν μεταξύ οκτώ χωριών όπου οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούσαν να καταλάβουν.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Μπελούσοφ εμφανίστηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο να επισκέπτεται ένα διοικητήριο στην Ουκρανία που επανδρώνεται από τη ρωσική ομάδα στρατού «Βορράς», όπου μοίρασε μετάλλια ανδρείας.

«Αυτή η δουλειά που κάναμε εδώ τώρα έχει συντρίψει τις καλύτερες [ουκρανικές] μονάδες. Τώρα η προέλαση έχει επιταχυνθεί. Ματαιώσαμε ολόκληρη την εκστρατεία τους για το 2025», είπε.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανέφερε ότι ο τομέας Κουρακόβε του μετώπου μήκους 1.000 χιλιομέτρων (600 μίλια) κυριεύτηκε από σφοδρές μάχες. Δέκα από τις 35 ένοπλες συγκρούσεις στον τομέα εξακολουθούν να μαίνονται, ανέφερε.

Παγκόσμια ανησυχία

Την ίδια ώρα, οι χθεσινές δηλώσεις του Ρώσου προέδρου, Βάντιμίρ Πούτιν ότι η χώρα του διαθέτει ένα απόθεμα ισχυρών νέων πυραύλων «έτοιμων για χρήση», μια ημέρα αφότου η χώρα του εκτόξευσε νέο βαλλιστικό πύραυλο στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να δοκιμάζει τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik που εκτόξευσε στην Ουκρανία μια μέρα νωρίτερα και θα ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του νέου συστήματος, καθώς, όπως τόνισε, «η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των νέων απειλών».

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι δοκιμές του πυραύλου θα συνεχιστούν, ακόμη και σε συνθήκες μάχης, και ότι, παρά το γεγονός ότι είναι μοναδική τεχνολογία, άλλες χώρες ενδέχεται τελικά να αναπτύξουν παρόμοια όπλα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να δώσουν μια «σοβαρή απάντηση», ώστε ο Πούτιν να «αισθανθεί τις πραγματικές συνέπειες των πράξεών του». Η χώρα του ζήτησε επίσης από τους δυτικούς εταίρους ενημερωμένα συστήματα αεράμυνας, πρόσθεσε.

Οι επόμενες εβδομάδες πάντως θα δείξουν εάν ο Oreshnik είναι ένα μεμονωμένο μήνυμα ή μια νέα τακτική.

Πηγή: skai.gr

