Ουκρανία: Ανακοίνωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στις κρίσιμες υποδομές της με 19 drones

Η ουκρανική αεροπορία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία επιτέθηκε στις κρίσιμες υποδομές της χώρας με 19 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε εννέα ρωσικά drones, με επτά πιθανώς να επηρεάστηκαν από ηλεκτρονικές παρεμβολές, ανακοίνωσε η ουκρανική αεροπορία στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, χωρίς να αναφέρει τι συνέβη με τα υπόλοιπα τρία.

H κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ωθεί τον κόσμο προς μια πυρηνική καταστροφή, υποστήριξε στο μεταξύ ο Ρώσος πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον Ανατόλι Αντόνοφ σε συνέντευξή του στο ρωσικό κανάλι Channel One.

«Εννοώ την ουκρανική κρίση και τις τρέχουσες πολιτικές των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Υποστηρίζουν μια πλευρά (σ.σ Ισραήλ) στη σύγκρουση, και αυτό δεν συμβάλλει καθόλου στην ειρήνη», πρόσθεσε.

