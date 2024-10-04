Λίβανος: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί έφτασε στη Βηρυτό

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έφθασε σήμερα Παρασκευή (βίντεο του αεροσκάφους του) στη Βηρυτό, την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς του εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μετέδωσε το κρατικό λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο Αραγτσί πρόκειται να συναντηθεί με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, στενό σύμμαχο της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το πρόγραμμά του.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη στον Λίβανο υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου μετά τη δολοφονία, στις 27 Σεπτεμβρίου, του επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προειδοποίησε τους κατοίκους πάνω από 20 οικισμών και πόλεων στον νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν άμεσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.