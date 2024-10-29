Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε μια επένδυση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον καθαρισμό λιμενικών υποδομών στο Μέριλαντ την Τρίτη στο Μέριλαντ, δίνοντας ένα «χτύπημα» στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μια εβδομάδα πριν από την ημέρα των εκλογών.

«Σήμερα, είμαι υπερήφανος που ανακοινώνω ότι παρέχουμε χρηματοδότηση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον νόμο μου για τη μείωση του πληθωρισμού για να βοηθήσουμε στον καθαρισμό και τον εκσυγχρονισμό λιμένων σε 27 διαφορετικές πολιτείες και περιοχές από την Πενσυλβάνια, τη Τζόρτζια, το Μίτσιγκαν και όχι μόνο — συμπεριλαμβανομένου, του Πουέρτο Ρίκο», είπε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια δηλώσεων από το λιμάνι της Βαλτιμόρης, αξιοποιώντας τα αμφιλεγόμενα σχόλια που έγιναν κατά τη συγκέντρωση του Τραμπ αυτό το Σαββατοκύριακο στο Madison Square Garden το Σαββατοκύριακο.

Στεκόμενος μπροστά στον ποταμό Patapsco, ο Μπάιντεν αστειεύτηκε, χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ, λέγοντας «Θα πάω αυτόν τον τύπο για μπάνιο εκεί έξω».

Πηγή: skai.gr

